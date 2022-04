Investor errichtet Schallschutz bei Oberkaka

Oberkaka/MZ - Gehen im Frühjahr an der Bundesstraße 180 vor den Toren des Meineweher Ortsteils Oberkaka die Arbeiten für ein Autoreisecenter los? Bürgermeister Manfred Kalinka (parteilos) vermag die Frage zu einem Termin über den Baustart auf der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht zu beantworten. Allerdings scheinen sich die Zeichen zu verdichten. Denn nachdem in den vergangenen Monaten archäologische Untersuchungen auf dem vorgesehenen Baufeld stattfanden, ist nicht nur der Bauantrag gestellt, sondern sind auch schon kleinere Änderungen in den Planungen auf dem Tisch der Ratsmitglieder gelandet.