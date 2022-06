Invasive Art: Waschbären breiten sich in Sachsen-Anhalt aus

Leislau/MZ - Langsam schiebt Wolfram Hein den Kopf um die Ecke der Hauswand. Versteckt zwischen Gestrüpp und der Backsteinmauer des alten Pumpwerks am Ortsrand von Leislau (Burgenlandkreis) lauert sie: die Falle. Der Jäger fixiert den länglichen Käfig. Nichts. Die Falle ist leer, das Stückchen Katzenfutter als Köder unangetastet. „Sie sind clever“, sagt der 70-Jährige. Hein macht Jagd auf einen der gierigsten Räuber in Sachsen-Anhalt: den Waschbären. Die Kleinbären stammen ursprünglich aus Nordamerika, doch auch in Sachsen-Anhalt haben sie längst Fuß gefasst. Ein Problem für die Artenvielfalt, sagt der Jäger. „Er passt überhaupt nicht in unsere Natur.“

