Innovationen und Ideen der Zukunftsgestaltung bei Sommerakademie in Hohenmölsen

Hohenmölsen/MZ - „Somakianer“ - so können sich Sebastian Seifert und seine zwölf Mitstreiter ab sofort nennen. Sie sind die Teilnehmer der 18. Sommerakademie (Somak) der Kulturstiftung Hohenmölsen, die an diesem Dienstag im Bürgerhaus ihren Abschluss gefunden hat. Elf Konzepte sind einer Fachjury am Montag und Dienstag von Teilnehmern einzeln oder paarweise präsentiert worden - alle Projekte befassen sich mit Innovationen und Ideen der Zukunftsgestaltung, vor allem der Strukturwandel hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. „Wir sind vollauf zufrieden, die Projekte waren alle auf einem sehr hohen Niveau, manche werden wir als Kulturstiftung weiter verfolgen“, sagt Jurymitglied Andreas Berkner, der auch Vorsitzender des Kuratoriums der Kulturstiftung Hohenmölsen ist.

Die höchste Auszeichnung, der mit 1.000 Euro dotierte Förderpreis, ist dabei an Sebastian Seifert aus Naumburg gegangen. „Strukturwandel und die wirtschaftlichen Potenziale der nachhaltigen Ausgestaltung von Verkehrsinfrastruktur und Mobilität“ - so lautete das Thema des 28-Jährigen, das Projekt ist gleichzeitig seine Masterarbeit gewesen. „Ich habe mich sehr über diese Auszeichnung gefreut“, erzählt Seifert im Anschluss. Sein Projekt befasst sich mit dem Strukturwandel im mitteldeutschen Revier und dessen Folgen für die Verkehrsinfrastruktur und Mobilität. Dabei geht es unter anderem um künftige Straßen, Bahnstrecken, den Ausbau des öffentliche Personennahverkehrs und alternative Antriebe.

„Mobilität und Infrastruktur sind wichtige Themen für den Strukturwandel“

Ganz fremd ist dem Naumburger diese Thematik nicht gewesen. So arbeitet Seifert beim Straßenverkehrsamt des Burgenlandkreises, an der Uni Leipzig hat er nebenbei noch ein Studium in BWL und Nachhaltigkeitsmanagement absolviert und sich dabei auf den Bereich Straßenentwicklung konzentriert. „Mobilität und Infrastruktur sind wichtige Themen für den Strukturwandel“, sagt der 28-Jährige, dessen Masterarbeit mit 1,3 benotet wurde.

Die Teilnahme an der Sommerakademie verbindet Sebastian Seifert aber auch mit vielen schönen Erlebnissen. So ist den Teilnehmern an den zwei Tagen einiges geboten wurden - Ausflüge in den Tagebau Profen oder zum Mondsee, wo die Wandelgänge besichtigt worden sind. Auch die Brikettfabrik Herrmannschacht in Zeitz und das Kulturdenkmal Eisenmühle in Elstertrebnitz haben sich die Somak-Absolventen angeschaut. Dabei ist Seifert bewusst geworden, was für tolle Sehenswürdigkeiten die Region eigentlich zu bieten hat. „Die Mühle in Elstertrebnitz ist ein echter Schatz. Deren Historie war mir bis jetzt gar nicht so bewusst. Auch die Fahrt durch den Tagebau war etwas, was man nicht jeden Tag erlebt“, sagt der 28-Jährige.

Neben dem Förderpreis sind bei der Abschlussveranstaltung der Sommerakademie am Dienstag noch drei Anerkennungspreise mit einem Preisgeld von jeweils 500 Euro sowie ein Publikumspreis vergeben worden. Leicht sei die Entscheidung, wer die insgesamt vier Auszeichnungen bekommt, nicht gefallen, so Berkner. „Es können nicht alle Preisträger sein, Gewinner sind aber dennoch alle“, sagt er.