Infektionsgeschehen im Burgenlandkreis entspannt sich: Wieder mehr Kontakte möglich

Zeitz - Ab diesem Donnerstag darf wieder eine ganze Fußballmannschaft zusammenkommen. Möglich macht das die weiterhin geringe Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenlandkreis. Sie lag am Mittwoch bei 24,60. Von Dienstag- bis Mittwochmittag gab es elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Wieder mehr Kontakte möglich

Fortan dürfen sich nun Menschen mit bis zu zehn weiteren Personen treffen und das unabhängig davon, wie vielen Haushalten sie angehören. Bei organisierten Veranstaltungen wie Messen, Ausstellungen und Spezialmärkten dürfen in Innenräumen 100, in Außenbereichen bis zu 250 Personen zusammenkommen.

Kinos, Theater und ähnliche Einrichtungen dürfen bis 250 Gäste empfangen, finden die Veranstaltungen draußen statt, dürfen sogar bis zu 500 Personen zusammenkommen. Dasselbe gilt für Sportveranstaltungen. Bei all dem gilt trotzdem die Masken- und Abstands- sowie Testpflicht. Ausgenommen von letzterer sind Genesene, wenn die Infektion nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegt sowie vollständig Geimpfte, wenn die zweite Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt.

Einwohner des Burgenlandkreises verhalten sich überwiegend vorbildlich

„Der erwartete Jo-Jo-Effekt über die Pfingstferien ist zum Glück ausgeblieben“, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Mittwoch. Die Infektionswerte sind also nicht wieder angestiegen, weshalb er auf „einen guten Sommer mit wenigen Infektionsfällen“ blickt. Weiterhin bedankte er sich bei allen, die einen Beitrag zu der sinkenden Inzidenz geleistet haben. Seien es die Einwohner des Burgenlandkreises, die sich überwiegend vorbildlich verhalten hätten, oder die Mitarbeiter der diversen Ämter, der Hilfsorganisationen sowie der Bundeswehr.

Bei all der Freude über Lockerungen hat Ulrich aber Verständnis, wenn es den Bürgern „vielleicht genau so geht wie mir, dass ich langsam den Überblick verliere, was eigentlich gilt“. Bei Fragen zu aktuell geltenden Regelungen können sich die Menschen des Burgenlandkreises an das Bürgertelefon wenden. Für Unternehmer gibt es eine eigene Hotline. Bürgertelefon: 03445/73 16 46 oder -73 16 47, Unternehmer-Hotline: 03445/73 29 68 und -73 29 71. (mz/MW)