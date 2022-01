In Wetterzeube ist die Sorge vor Hochwasser geblieben

Wetterzeube/MZ/MV - Startet dieses Jahr der Bau einer Schutzmauer am Elsterwehr in Wetterzeube? „Es wird immer noch geplant, ständig müssen die Unterlagen verändert werden. Aktuell liegt der Fall bei der oberen Wasserbehörde“, sagt Bürgermeister Frank Jacob (Die Linke). Und er ärgere sich darüber, dass auch achteinhalb Jahre nach dem historischen Hochwasser an der Weißen Elster zumindest an dieser Stelle noch nichts in Sachen Hochwasserschutz passiert ist. „Wir hätten doch in der Zeit schon wieder zehnmal absaufen können“, erklärt Jacob. So sieht er auch eine gewisse Gefahr, dass die bereits beschiedenen Millionen Euro wieder zurückgezahlt werden müssen, wenn nicht langsam was passiert. „Vielleicht sind wir ja zum Zehnjährigen des Hochwassers im Juni 2023 damit fertig“, unkt er.

In Regie der Gemeinde soll dagegen wieder das eine oder andere Vorhaben durchgeführt werden. Was ganz genau, das solle der Gemeinderat in seiner Sitzung Ende Januar entscheiden. Fest stehe für den Bürgermeister aber schon jetzt, „dass wir mindestens einen Multicar für unsere Gemeindearbeiter brauchen. Egal ob kaufen, leasen oder mieten.

Wir haben zwei Fahrzeuge, die noch aus DDR-Beständen sind und die Reparaturen fressen uns langsam auf“, erläutert er dazu. Viel mehr investieren gehe aber wohl nicht, weil der Ausbau des Kiefernweges in Wetterzeube die Gemeinde eine gute sechsstellige Summe kosten werde. Das Geld könne man zwar durch den Verkauf sechs neuer Parzellen für Häuslebauer wieder reinholen, aber eben nicht komplett.

Weiteres Thema werden ein oder mehrere neue Wanderwege entlang des Zeitzer Forstes sein. Eine Sondergenehmigung soll das möglich machen.