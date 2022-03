Die Polizei sucht Diebe, die in Bornitz drei Traktoren gestohlen haben.

Bornitz/MZ - Drei Traktoren der Marke „Deutz“ sind in der Nacht zu Donnerstag von unbekannten Tätern von der Freifläche einer Firma in Bornitz in der Gemeinde Elsteraue gestohlen worden. Der Schaden belaufe sich auf einen sechsstelligen Eurobetrag, teilte die Polizei mit. Die Fahndung nach den Schleppern sei angelaufen.