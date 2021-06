Impftouristen verfälschen Zahlen im Burgenlandkreis

Weissenfels/Zeitz - Schon seit Beginn der Impfkampagne gegen eine Covid-19-Erkrankung gilt, dass sich Menschen auch in Landkreisen und Bundesländern impfen lassen können, in denen sie nicht wohnen. Das sorgt für einiges Unverständnis, so zum Beispiel bei dem Weißenfelser Eric Stehr (Stadtratsmitglied für Die Partei), der sich vor zwei Wochen vergeblich um einen Impftermin bemüht hat.

Dass die Zahl der Impfwilligen „so hoch ist, wirkt im ersten Moment sehr erfreulich“, sagt er. Doch als der Urbanistik-Student im Gespräch mit anderen Leuten erfahren habe, dass sie sich im Burgenlandkreis - speziell benennt er das Impfzentrum Zorbau - haben immunisieren lassen, „obwohl sie gar nicht aus der Region stammen, sondern beispielsweise aus Halle“, seien ihm einige Fragen gekommen. Eine lautet: „Werden diese im Burgenlandkreis geimpften Personen dennoch in die Impfstatistik des Landkreises gerechnet, was die Daten verfälschen würde, oder achtet man dabei auf deren Wohnort?“

„Als Astrazeneca-Impfstoff in großen Mengen im Kühlschrank lag“

Ersteres ist der Fall. Denn wie Landrat Götz Ulrich (CDU) auf MZ-Anfrage sagt, wird die Anzahl der „Auswärtigen“ nicht an die entsprechenden Kreisverwaltungen beziehungsweise Gesundheitsämter weitergeleitet. Sie tauchen dort in den Zahlen auf, wo sie geimpft wurden. „Als Landrat des Burgenlandkreises bin ich natürlich dafür, dass vorrangig die Menschen aus unserem Landkreis geimpft werden“, sagt Götz Ulrich.

Ein Problem in der Verzerrung der Impfquoten sieht er nicht, zumal sich die Zahl der Menschen aus anderen Landkreisen und Bundesländern, die sich hier haben impfen lassen, sowie derer aus dem Burgenlandkreis, die sich woanders haben impfen lassen, in etwa die Waage halten würde. So wisse er beispielsweise von einigen Menschen aus dem Burgenlandkreis, die sich im Merseburger Impfzentrum im benachbarten Saalekreis haben immunisieren lassen. Er benennt sogar einen Fall, in dem der Impftourismus von Vorteil war. Nämlich „als Astrazeneca-Impfstoff in großen Mengen im Kühlschrank lag“, aber nicht von so vielen Menschen aus dem Burgenlandkreis angefragt wurde. „Da waren wir froh, dass Leute aus anderen Landkreisen den Impfstoff dankbar angenommen haben, bevor er verfallen ist.“

Keine aktuellen Zahlen zu den bisherigen Impftouristen

Aktuelle Zahlen zu den bisherigen Impftouristen hat die Kreisverwaltung auf Anfrage bis Freitag nicht geliefert. Vor rund drei Wochen gab sie diese mit 2.627 Personen an. Götz Ulrich spricht davon, dass unter den bisher Geimpften im Burgenlandkreis circa vier Prozent nicht hier wohnen.

Auch das Sozialministerium Sachsen-Anhalts verweist darauf, dass die Impfkampagne „eine nationale Aufgabe“ ist. Es sei davon auszugehen, dass sich der Großteil der Impfberechtigten wohnortnah impfen lässt und „dass sich die Zahlen auf längere Sicht ausgleichen dürften“. (mz)