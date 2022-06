Impfpflicht bewegt den Burgenlandkreis

Nun müssen Beschäftigte in der Medizin- und Pflegebranche ihre Covid-Immunität nachweisen. Warum wohl erst in drei Monaten Verbote drohen.

Nach wie vor ist es schwer abzusehen, ob die einrichtungsbezogene Impfpflicht zu Versorgungsengpässen in der Pflege führen wird.

Weissenfels/Zeitz/MZ - Lisa (Name von der Redaktion geändert), die über eine Zeitarbeitsfirma als ambulante Pflegerin im Burgenlandkreis arbeitet, ist aktuell an Covid erkrankt. Für die ungeimpfte 21-Jährige ist das Glück im Unglück, wie sie der MZ am Telefon erzählt: „Dadurch gelte ich dann wenigstens erstmal als genesen.“ Somit könne sie mindestens für drei Monate weiter als Pflegerin arbeiten. Nichtsdestotrotz bangt sie danach um ihren Job, denn ab diesem Mittwoch gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht.