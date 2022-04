Immer weniger Vögel im Burgenlandkreis

Tröglitz/Teuchern/MZ - Es ist stiller geworden in der Natur, vor allem was das Trillern und Zwitschern der Vögel anbelangt. Das führen die beiden Vogelkundler Rolf Hausch aus Tröglitz und Mathias Grau aus Teuchern unabhängig voneinander als Beleg dafür an, dass auch hierzulande zutrifft, was eine Studie von Birdlife International, dem Dachverband des Naturschutzbund Deutschlands, für ganz Europa ermittelt hat: Seit 1980 hat demnach der Bestand der Brutvögel auf dem Kontinent um circa 19 Prozent abgenommen, was rund 600 Millionen Vögeln entspreche.