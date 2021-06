Im Burgenlandkreis fällt Testpflicht  in Gaststätten weg

Zeitz/Weißenfels - Im Burgenlandkreis werden die Hygienevorschriften zum Schutz vor Corona-Infektionen weiter gelockert: Am Sonntag, 27. Juni, entfällt in geschlossenen Räumen in Gaststätten sowie beim Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen die Pflicht, einen negativen Corona-Test vorzuweisen. Teilnehmer an Wettkämpfen seien von dieser Lockerung allerdings ausgenommen. Das teilte das Landratsamt in Naumburg am Freitag mit. Auch bei Kultureinrichtungen, Stadt- und Naturführungen und außerschulischen Bildungsangeboten und Angeboten von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen entfalle die Testpflicht.

Hintergrund sei die seit Mitte Mai stetig gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Diese liege seit dem 27. Mai unter dem Wert von 35. Vor diesem Hintergrund öffnen die kreiseigenen Corona-Testzentren in Zorbau, Zeitz, Naumburg und Bad Bibra an diesem Sonnabend, 26. Mai, zum letzten Mal, so das Landratsamt weiter. Wie es hieß, könnten die privaten Anbieter von Teststellen im Kreisgebiet ausreichend Testmöglichkeiten anbieten.

Unterdessen sind am Freitag von den Impfzentren im Burgenlandkreis die ersten 11.000 QR-Codes mit dem Nachweis über eine komplette Anti-Corona-Impfung verschickt worden. Diese werden für den sogenannten digitalen Impfpass benötigt. Laut Landratsamt hatte der Bund dafür am Freitag die Technik zum Erstellen der Codes freigeschaltet.

Kreiseigene Testzentren: Zorbau, Patterken 9; Zeitz, Parkplatz Stephanstraße; Naumburg, am alten Schlachthof, Roßbacher Straße 12; Bad Bibra, Thalwinkeler Straße 1, an diesem Sonnabend nochmals geöffnet von 10 bis 14 Uhr. (mz)