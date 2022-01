Im Burgenlandkreis 14 Unfälle auf winterlichen Straßen

Weißenfels/Zeitz/MZ/ank - Schneefall und Glätte haben ab Donnerstagnachmittag den Straßenverkehr im Burgenlandkreis behindert. Nach ersten Informationen aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis haben sich im Zeitraum von 16 bis etwa 21 Uhr in der Region 14 Verkehrsunfälle ereignet, die der Polizei gemeldet worden sind. Menschen, so die bislang vorliegenden Informationen, sind dabei nicht verletzt worden. Ein Unfall hat sich zum Beispiel in der Merseburger Straße von Weißenfels ereignet. Dort stand ein Lkw quer.