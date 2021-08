Hortkinder sammeln säckeweise Müll

Die Mädchen und Jungen des Hortes mit ihren Betreuern beim Müllsammeln am Kretzschauer See

Kretzschau/MZ - Leere Flaschen, ranzige Essensverpackungen, nicht mehr gebrauchte Schutzmasken und sogar einen vermoderten Federball haben Mädchen und Jungen des Kretzschauer Grundschulhorts am Dienstag rund um den See in ihrem Dorf gefunden. Im Rahmen der Ferienbetreuung waren insgesamt 27 Kinder mit ihren Betreuern unterwegs, um säckeweise Müll zu sammeln. „Ich finde die Aktion schön, weil die Tiere sollen den Müll nicht fressen, damit sie nicht krank werden oder sterben“, meinte die neunjährige Fiona Mielke, die demnächst in die vierte Klasse kommt. Und der zukünftige Zweitklässler Clemens Topf war der Meinung, „dass das eine gute Aktion für die Natur und die Tiere, aber auch für den Menschen ist. Hier am See ist es doch so schön“, so der Siebenjährige.

Entstanden sei die Idee bei den Kindern selber. „Letztes Jahr haben wir eine Schnitzeljagd rund um den See gemacht. Und dabei ist den Mädchen und Jungen der viele Müll aufgefallen, worüber sie richtig empört waren“, erzählte Hortleiterin Jacqueline Sachsenröder. Für die 46-Jährige war klar, dass eine Sammelaktion Abhilfe schaffen könnte. Wegen Corona wurde 2020 noch nichts daraus. Aber jetzt war der richtige Zeitpunkt gekommen. „Manche Eltern waren erst nicht so überzeugt, weil sie Angst um die Sicherheit ihrer Kinder hatten. Aber darauf haben wir natürlich besonderen Wert gelegt“, versicherte Sachsenröder.

„Ich halte das für eine tolle Aktion“

Auch dafür habe der Hort der Kretzschauer Grundschule reichlich Unterstützung gefunden. Bürgermeisterin Anemone Just (CDU) konnte 20 Greifer, diverse Müllsäcke, drei Trolleys und 40 Paar Schutzhandschuhe im Wert von 300 Euro vom Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland organisieren. „Ich halte das für eine tolle Aktion, auch wenn jeder Besucher des Sees natürlich eigentlich seinen Müll wieder mitnehmen könnte“, so Just. Sie sei zudem schon öfter von Anwohnern darauf angesprochen worden. Die aber sammeln den Müll dann nicht selten auch selber auf.

In dem Paket vom Geo-Naturpark aber waren noch weitere nützliche Dinge. „Dazu haben wir farbiges Kopierpapier, Hefter und Laminierfolie für eine Dokumentation der Aktion bekommen“, so Sachsenröder. Und nachdem die Kinder die rund zwei Kilometer um den See gewandert waren, gab es an der Strandterrasse ein Mittagessen mit Nudeln, Eis und Getränk auf Kosten der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst. Und letztendlich wurde der Müll von den Gemeindearbeitern der Gemeinde Kretzschau kostenlos abgeholt und entsorgt.

„Auch beim Essen achten wir darauf, dass nicht so viel weggeworfen wird“

Die Sammelaktion fand im Rahmen der Sommerferien-Betreuung statt. „In den ersten Wochen waren wir wegen Corona hauptsächlich auf dem eigenen Gelände, haben Brettspiele gespielt, zusammen gekocht oder Sport in der Turnhalle gemacht“, sagt die Hortleiterin. Zum Schluss aber ging es dann doch noch raus. Das Kloster Posa, die Bären in Droyßig oder nun also der See waren unter anderem die Ziele. „Aber selbstverständlich wollen wir die Müllaktion auch noch aufarbeiten. Wir wollen noch mal darüber reden und dann soll jedes Kind ein Bild dazu malen oder etwas basteln“, besteht Sachsenröder auf die Nachhaltigkeit.

Die sei sowieso in der Kretzschauer Grundschule geboten. Selbstverständlich werde dort der Müll getrennt, wenn nicht sogar vermieden. „Aber auch beim Essen achten wir darauf, dass nicht so viel weggeworfen wird. Die Kinder sollen sich kleinere Portionen nehmen, wenn sie nicht so hungrig sind“, sagt die 46-Jährige. Mit dem Programm „Regio - Mut, Respekt, Gemeinschaft“ sollen den Mädchen und Jungen Werte vermittelt werden, die sie in die Welt hinaustragen sollen. Und dazu gehöre dann auch so eine Aktion wie die Müllsammlung. „Die wollen wir regelmäßig wiederholen“, meint Sachsenröder. Wenn es nach Fiona Mielke gehe in jeder Ferienzeit. Denn Spaß habe es der Neunjährigen auch gemacht.