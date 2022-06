Hohenmölsen erlaubt künftig Hunde auf dem Hauptfriedhof der Stadt

Hunde sind künftig erlaubt, sofern sie an der kurzen Leine gehalten werden - jedoch ausschließlich auf dem Hauptfriedhof der Kernstadt.

Hohenmölsen/MZ - In der Debatte um die Lockerung des Tierverbots auf den Hohenmölsener Friedhöfen ist ein Kompromiss erzielt worden. Hunde sind künftig erlaubt, sofern sie an der kurzen Leine gehalten werden - jedoch ausschließlich auf dem Hauptfriedhof der Kernstadt in der Dr.-Walter-Friedrich-Straße. Das hat der Stadtrat jüngst mehrheitlich entschieden.