Hohe Spritpreise: Ist die Existenz der Transportunternehmen im Burgenlandkreis bedroht?

Die zuletzt stark gestiegenen Dieselpreise belasten Transportunternehmen. Das bringt Betroffene auf die Barrikaden, wie hier bei der Lkw-Demo in Köln am 12. März.

Zorbau/Meineweh/MZ - Die zuletzt stark gestiegenen Kraftstoffpreise treiben ansässige Logistiker in die roten Zahlen: „Momentan läuft kein Transport kostendeckend. Es muss ganz schnell etwas passieren, ansonsten gehen hier die Lichter aus“, sagt Dirk Mayer, Geschäftsführer von Bauer & Mayer Spedition und Logistik mit Sitz in Zorbau. In der aktuellen Situation würden die Transportunternehmen „gegen ihre Substanz fahren“ und das auch nicht mehr lange durchhalten. Um Luft zu gewinnen, gehen die Spediteure jetzt in den Preiskampf mit ihren Kunden - und wollen notfalls Lieferungen ausfallen lassen.