Hohe Nachfrage nach Booster-Impfung: Lange Schlangen im erneut eröffnetem Zorbauer Impfzentrum

Das Zorbauer Impfzentrum ist seit Montag wieder geöffnet. Was die Bürger dazu sagen und welche Kritik der Landrat an die Kassenärztliche Vereinigung richtet.

Zorbau/MZ - Eigentlich sollte das Impfzentrum des Burgenlandkreises in Zorbau bei seiner Wiedereröffnung am Montag erst 11 Uhr seine Türen für die Impfwilligen öffnen. Doch „die ersten Leute waren schon 7 Uhr hier, weswegen wir mit den Impfungen so schnell wie möglich begonnen haben, als die Ärzte da waren“, sagte Frank Schröder, Leiter des Amts für Katastrophenschutz. Der Mietvertrag laufe nun - mit der Option einer monatlichen Kündigung - bis zum 30. April 2022. „Auch eine Verlängerung ist kein Problem“, so Frank Schröder.