Hobby-Sammler: Engel schweben über Gleina

Sie spielen Cello oder Zither, tragen Kerzen oder Leuchter, andere sitzen an der Orgel oder am Leierkasten. Die Rede ist von Engeln. Christina Henckens hat gleich eine ganze Sammlung davon. Genau genommen 130 Stück. „Ohne die Engel wäre es für mich kein Weihnachten“, sagt sie.

Schon ihr Vater hat diese wunderbaren Figuren gesammelt. Sie alle stammen aus dem Erzgebirge, so wie Familie Henckens auch. Schon seit dem Jahr 1915 gibt es die Firma Wendt und Kühn, genauer gesagt gründeten Grete Wendt und Margarete Kühn in Grünhainichen die Manufaktur. Die jungen Frauen hatten zuvor die königlich-sächsische Kunstgewerbeschule in Dresden besucht, danach eine Figurenbildnerei entwickelt. Schon auf der Pariser Weltausstellung im Jahre 1937 bekam die Manufaktur für ihre Engel internationale Anerkennung.

Ältere Exemplare tragen elf rosa Punkte

Die ältesten Exemplare der Sammlung in Gleina sind gut und gerne 50 Jahre alt. Dabei unterscheiden sich die alten deutlich von den Neuerscheinungen. Sie tragen elf rosa Punkte, heute sind die Punkte weiß. Das neue Markenzeichen der Manufaktur im Erzgebirge. „Als mein Vater starb, erbte ich 30 solcher Engel. Das war der Grundstock für meine Sammlung und jedes Jahr kamen zu Weihnachten und zum Geburtstag neue dazu“, erzählt Henckens. Am Vorabend des ersten Advents baut sie die Parade der Engel auf und bringt so ein Stück Erzgebirge in die Region.

Die filigranen kleine Figuren werden von Hand mit einem Pinsel entstaubt und fein säuberlich auf einem alten Holzschrank aufgestellt. Die kleinen Kunstwerke rahmen die Heilige Weihnachtsfamilie ein. Das sind die ersten geschnitzten Holzfiguren, die Christina Henckens bekam. Sie und ihr Mann stammen aus dem Erzgebirge. Als Kind hat sie dort selbst beim Krippenspiel mitgemacht. Zur Belohnung gab es Jahr für Jahr eine geschnitzte Holzfigur. Zuerst waren es Maria und Josef, später kamen noch Hirten und Tiere dazu. Diese Figuren bilden heute den Mittelpunkt der Sammlung und werden von den Engeln umrahmt.

Kirche ist Christina Henckens ihr Leben lang treugeblieben

Der Kirche ist Christina Henckens ihr Leben lang treugeblieben und fungiert bis heute als Vorsitzende des Gemeindekirchenrates in Zeitz. Schon im Jahre 1978 zog sie mit ihrem Mann Karlheinz Henckens aus Crottendorf nach Zeitz, damals wegen einer Wohnung in Zeitz-Ost und der Mann wegen eines Jobs. 1985 siedelte das Paar nach Gleina. Hier bewohnt es ein wunderschönes altes Fachwerkhaus, hat den Bau aus dem Jahre 1836 Schritt für Schritt saniert und hergerichtet. In der guten Stube schwingt ein Hauch Erzgebirge mit. In jedem Fenster leuchten Schwibbogen, im Ofen flackert Feuer und die Original Crottendorfer Räucherkerzen verströmen ihren Duft.

Voller Vorfreude packt Christina Henckens einen neuen Engel aus. Denn jedes Jahr gibt die Firma aus Grünhainichen eine neue Figur heraus. Dieses Jahr trägt der Engel ein vierblättriges Kleeblatt. Das symbolisiert natürlich das Glück. Die Sammlerin hat sich sogar für die ganz besondere Gold-Edition entschieden. So steht der Engel auf einer kleinen vergoldeten Konsole und bringt der Familie Glück. (mz.)