Hobby-Künstler aus Oberwerschen bauen Weihnachtskrippe

Anett Spielmann und Klaus Pilz vor ihrer selbstgebauten Krippe, die in Oberwerschen am alten Sportplatz zu finden ist.

Oberwerschen/MZ - Ein echter weihnachtlicher Hingucker schmückt seit dem zweiten Advent die Bushaltestelle am alten Sportplatz in Oberwerschen. Klaus Pilz und Anett Spielmann, Mitglieder der Künstlergruppe des Dorfes, haben in den vergangenen Monaten eine Weihnachtskrippe gebaut. Hobbyschnitzer Pilz, der aus Baumstämmen echte Kunstwerke macht, hat dafür einen Stamm ausgehöhlt und mit Öl bearbeitet - damit das Holz lange hält, wie der 65-Jährige erklärt.