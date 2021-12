Historische Grüße aus dem Heidegrund

Kleinhelmsdorf/Thierbach/MZ - Der Osterfelder Postkartensammler Reinhard Hoppe hat wieder einmal seine Alben durchforstet und interessante Karten aus den ehemaligen Heidegrund-Gemeinden gefunden. In Kleinhelmsdorf prägen immer wieder die Ansichten von Kirche, der ehemaligen Schule sowie des einstigen Rittergutes die postalischen Kleinode.

Über 100 Jahre ist diese Aufnahme eines Bahnarbeitertrupps alt. Sammlung: Reinhard Hoppe, Repro: Iris Richter

Von 1908 stammt dieses Ansicht des Kleinhelmsdorfer Rittergutes mit Blick in den Gutspark. Sammlung: Reinhard Hoppe, Repro: Iris Richter

Die Karte zeigt Frauen des Turnvereins Eichenkranz aus Roda-Weickelsdorf. Sammlung: Reinhard Hoppe, Repro: Iris Richter

Schule, Kirche, Rittergut - Ansichten die immer wieder Postkarten von Kleinhelmsdorf prägen. Sammlung: Reinhard Hoppe, Repro: Iris Richter

Im Rittergut war einst die Gemeindeverwaltung ansässig, heute sind dort Wohnungen untergebracht. Zudem trifft sich in einem Nebengelass der Seniorenklub. Die ehemalige Schule wird heute als Wohnhaus genutzt. Auch Porträts wurden Ende des 19. Jahrhunderts/Anfang des 20. Jahrhunderts gerne auf Karten gebannt und versandt. Eine der ältesten Karten in Hoppes Sammlung ist von 1897 und zeigt einen Bahnarbeitertrupp am Bahnhof Weickelsdorf.

Hier führte die Bahnlinie von Zeitz ins thüringische Camburg entlang. Auch die Frauen des Turnvereins Eichenkranz von Roda-Weickelsdorf ließen sich 1911 für eine Postkarte ablichten. Interessant ist auch ein historischer Blick in die Dorfstraße von Kleinhelmsdorf, die heutige Ahornstraße, die vor rund 100 Jahren gänzlich unbefestigt war und auch über einen offenen Straßengraben verfügte.