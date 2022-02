Heute live im Fernsehen: Underdogs aus dem Burgenlandkreis fiebern dem Super Bowl entgegen

Trebnitz/MZ - Wenn am Sonntag Millionen Menschen in den USA vor den Bildschirmen sitzen, dann fiebern die Burgenlandkreis Underdogs aus Trebnitz mit ihnen. Denn an diesem Tag steigt im kalifornischen Inglewood der Super Bowl 2022, das Endspiel der Amerikanischen Football Liga.

„Die meisten von uns verfolgen natürlich die Footballspiele der National Football League in Amerika das ganze Jahr über“, sagt Mike Baldauf, Vorsitzender des Football-Vereins aus Trebnitz. „Viele haben inzwischen auch ihre Lieblingsmannschaft.“ Darum werde auch der Super Bowl, der im deutschen Free TV übertragen wird, im Verein ganz besonders zelebriert.

Footballern aus Trebnitz steht eine lange Nacht bevor

„Vor der Pandemie haben wir aus dem TV-Event einen echten Barbecue-Abend im Trebnitzer Wildbad mit Burgern, Hot Dogs und Popcorn gemacht“, erinnert sich Baldauf. Das sei im letzten Jahr aufgrund der Pandemie nicht möglich gewesen. „Auch in diesem Jahr verzichten wir darauf.“ Der Grund: „Mit einem vorzulegenden Hygienekonzept, den nötigen Dokumentationen und der Verantwortung sind uns die Hürden einfach zu groß. Außerdem würde die 2G-Regel dazu führen, dass man manche Mitglieder ausschließen müsste - und das wollten wir nicht.“

Stattdessen werde man das große Spektakel individuell im kleinen Kreis daheim im TV, möglich ist das etwa bei Pro 7, verfolgen. „Vermutlich mit jeder Menge typisch amerikanischen Snacks“, lacht Baldauf. Denn für die Zuschauer hierzulande wird es eine lange Nacht: Erst um 0.30 Uhr mitteleuropäische Zeit erfolgt der Kickoff, der eigentliche Spielstart. Dann werden die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals um die begehrte Vince Lombardi Trophäe antreten.

Super Bowl: Chef der Burgenlandkreis Underdogs aus Trebnitz hat einen Favoriten

Wen man als Favoriten sieht? „Die Los Angeles Rams sind eindeutig das stärkere Team“, ist sich Baldauf sicher. „Denn sie verfügen über die bessere Verteidigung.“ Damit, so der Footballer, würden sie den Quarterback des Gegners, also dessen Spielemacher, gut im Zaum halten können. „Der Quarterback ist der Spieler, welcher die Spielzüge einleitet. Entweder, indem er den Ball direkt an den Läufer, den Runningback, übergibt, oder indem er ihm einen Pass übers Feld zuwirft.“ Da die Cincinnatis in der Offensive spielerisch nicht so gut seien, geht man bei den Burgenlandkreis Underdogs davon aus, dass die Los Angeles Rams das Spiel gewinnen werden. „Die Daumen drücken wir aber dem Außenseiter, den Cincinnati Bengals.“

Gewonnen hat am Ende das Team, welches die meisten Punkte erzielt. „Punkte bekommt man entweder durch einen Touchdown, indem man den Ball durch einen Lauf in die Endzone des Spielfelds bringt. Oder durch Field Goal, also einen Schuss durch die Torstangen.“ Zwar dauert ein Footballmatch in der reinen Spielzeit nur 60 Minuten. „Durch die vielen Unterbrechungen erstreckt es sich aber meist über dreieinhalb Stunden.“ Und so wird der Sieger des Super Bowl wohl erst am Montag früh gegen 4 Uhr morgens feststehen. „Viele unserer Mitglieder haben sich deswegen extra Urlaub genommen“, sagt Baldauf. Während für ihn und seine Teamkollegen beim Super Bowl der sportliche Charakter im Vordergrund steht, fasziniert das Event unzählige Zuschauer aber auch durch seine Mega-Show. Denn in der Halbzeit teilen sich die Rap-Größen Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre und Kendrick Lamar sowie die R'n'B-Star Mary J. Blige erstmals gemeinsam die Bühne.

Super Bowl besitzt für Sportler aus dem Burgenlandkreis ein faszinierendes Flair

„Wer noch nie mit dem Sport zu tun hatte, ist sicherlich von der Show und dem Flair an sich fasziniert“, sagt Baldauf. „Aber je mehr man sich mit dem eigentlichen Spiel beschäftigt, desto reizvoller wird es. Denn beim Football werden viel Taktik und Körperlichkeit eingesetzt.“

Wer das Flair des Sports einmal hautnah miterleben möchte, der sei übrigens herzlich zu einem Schnuppertraining in Trebnitz eingeladen. „Wir suchen noch Spieler, Trainer und Betreuer in der Herren- und der Jugendmannschaft“, so der Vereinschef. Zuschauer können die Burgenlandkreis Underdogs ab April wieder in Aktion erleben. Dann nämlich soll nach zwei Jahren Einschränkungen durch die Pandemie der Ligabetrieb wieder starten. Für die Underdogs wird es die erste reguläre Saison werden. Und Vereinschef Baldauf verspricht schon jetzt: „Wir möchten unseren Fans ein echtes Familienevent bieten - mit Hüpfburg, Popcorn und amerikanischen Snacks.“