Haseloff übergibt Förderbescheide für Hohenmölsen und Unterkaka

Freude in Hohenmölsen: Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt das neue Wohngebiet am Gymnasium finanziell. Welche Kosten damit gemindert werden.

Im Beisein von Bürgermeister Andy Haugk (v.l.) und Landrat Götz Ulrich übergab Ministerpräsident Reiner Haseloff am Mittwoch einen Fördermittelbescheid in Höhe von 1,74 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen archäologische Arbeiten für ein neues Wohngebiet in Hohenmölsen finanziert werden.

Hohenmölsen - Dies ist ein großer Tag für die „heimliche Bildungshauptstadt“ Hohenmölsen, wie Landrat Götz Ulrich (CDU) sagt - aufgrund sämtlicher Schulformen, die es in der Drei-Türme-Stadt gibt. Einer der Gründe, warum aktuell rund hundert Interessenten in Hohenmölsen ein Haus bauen wollen. Was fehlt, sind freie Flächen. Ein neues Wohngebiet soll nun neben dem Agricolagymnasium erschlossen werden, Investor ist die Wohnwert GmbH, ein Tochterunternehmen der Mibrag.

Ein großes Hemmnis ist bisher aber die Archäologie gewesen. Bevor ein Bauprojekt dieser Art anläuft, müssen zwingend archäologische Untersuchungen stattfinden. Deren Kosten haben dafür gesorgt, dass das Vorhaben ins Stocken geraten ist, da diese auf die Grundstückpreise umgelegt werden. Und bei Preisen von über 100 Euro pro Quadratmeter droht, dass das Bauland unattraktiv und das ganze Projekt unrentabel wird.

„Das ist ein besonderer Tag für Hohenmölsen, Unterkaka und den Burgenlandkreis“

Nun gibt es diesbezüglich aber gute Nachrichten zu vermelden. Mit einem Förderscheck in Höhe von 1,74 Millionen ist Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittwoch nach Hohenmölsen gekommen. Mit dem Geld sollen die archäologischen Arbeiten am Agricolagymnasium sowie in Unterkaka mit finanziert werden, wo ein neuer Autohof mit hundert neuen Arbeitsplätzen entstehen soll. „Das ist ein besonderer Tag für Hohenmölsen, Unterkaka und den Burgenlandkreis. Beide Vorhaben werden eine nachhaltige Wirkung haben“, sagt Haseloff bei seinem Kurzbesuch in der Drei-Türme-Stadt. Wie er weiter ausführt, stammt das Geld aus einem Förderprogramm zur Denkmalpflege im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen.

Übergeben worden ist der Förderbescheid direkt auf der Fläche, auf der ab dem kommenden Jahr über 40 neue Eigenheime entstehen sollen. „Wir stehen hier auf historischem Boden, der archäologisch hoch eingestuft ist. Egal wo man reinpiekst, überall findet man etwas“, sagt Haseloff, dem die dringende Frage nach Bauland in Hohenmölsen nicht unbekannt ist. Seit Jahren hänge Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) ihm damit in den Ohren - im positiven Sinne, wie der Ministerpräsident erklärt. In den Großstädten wird Wohnen dagegen immer mehr eine Frage des Geldes - weswegen Kleinstädte wie Hohenmölsens in den Blickpunkt gerade junger Familien rücken, wo es günstigeres Bauland gibt. „Dass die Archäologie diese niedrigeren Kosten auffrisst, ist schlecht und muss geändert werden“, so der Ministerpräsident.

„Ich freue mich, dass Ideen, die wir seit Jahren versuchen umzusetzen, nun wieder ein Stückchen weiter vorankommen.“

Im Falle von Hohenmölsen und Unterkaka ist das nun geklärt, bei beiden Vorhaben sind die Untersuchungen mit den 1,74 Millionen aber nicht komplett abgedeckt. Laut Haugk müssen noch Eigenanteile aufgebracht werden, die zwischen zehn und 30 Prozent liegen. Von explodierenden Grundstückspreisen für Häuslebauer kann nun aber keine Rede mehr sein, was auch Hohenmölsens Rathauschef beruhigt.

Denn die Archäologie sei eine große Hürde für das neue Wohngebiet gewesen. Dies hat historische Gründe. Hohenmölsen sei nun mal ein Flächendenkmal mit einer über 5.000-jährigen Siedlungsgeschichte. „Und das soll auch in Zukunft so ein, weshalb wir uns seit Jahren mit neuen Wohnflächen beschäftigen“, sagt Haugk und zeigt auf den Süd-Westen der Stadt, wo im Stadtteil Jaucha zwei weitere neue Wohngebiet entstehen sollen, die gerade in der Planung sind. Es sei außerdem wichtig, dass die Baupreise im ländlichen Raum verträglich bleiben, nur so könne Hohenmölsen seine Standortvorteile nutzen. „Wir haben sämtliche Schulformen und ideale Möglichkeiten für Menschen, sich hier anzusiedeln“, so Haugk. Erleichtert zeigt sich indes auch der Burgenlandkreis um Landrat Götz Ulrich, dass in beiden Vorhaben - also auch was den Autohof in Unterkaka betrifft - neue Bewegung kommt. „Ich freue mich, dass Ideen, die wir seit Jahren versuchen umzusetzen, nun wieder ein Stückchen weiter vorankommen.“

Neben dem Hohenmölsener Gymnasium können nun also die archäologischen Arbeiten beginnen, ehe die eigentlichen Erschließungsarbeiten starten können. Diese sollen bis Mitte des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Dann können laut Haugk nach jahrelanger Planung die ersten neuen Häuser entstehen. (mz)