Haltestelle für Bus in Droyßig gesucht

Eine Bushaltestelle soll in der Zeitzer Straße in der Nähe NP Markt in Droyßig entstehen.

Droyssig/MZ - Gibt es bald eine neue Bushaltestelle vor allem für Schulbusse in Droyßig? Jeweils rund 40 Busse fahren morgens und auch mittags das Dorf an, um Hunderte Schülerinnen und Schüler zu befördern. „Das Problem dabei ist, dass diese Busse vorher im Linienverkehr waren, dann aber durch die Schulzeiten eine gewisse Wartezeit haben“, erklärt Uwe Kraneis (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst. Kritik kam aus der Gemeinde Kretzschau, weil zahlreiche Busse entlang der Kreisstraße in Richtung Droyßig auf deren Gemarkung parkten. „Der Gemeinderat will das wilde Parken und das Zerfahren von Banketten nicht mehr“, so Kraneis.