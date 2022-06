Haft für Drogendealer aus Hohenmölsen: Darum darf er nicht zum Entzug

Hohenmölsen/MZ - Der Angeklagte hält seine Hände vors Gesicht, als der Staatsanwalt in seinem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten fordert. Als der 43 Jahre alte Hohenmölsener dann das letzte Wort vor der Urteilsverkündung sprechen darf, schießen ihm gar die Tränen ins Gesicht. „Mir tut es sehr Leid, dass ich so eine Scheiße gebaut habe“, schluchzt der Mann in Saal 96 des Landgerichts in Halle.