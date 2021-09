Großpörthener Heimatforscher hat seltene Kupferstiche von Carl Wilhelm Böhme entdeckt

Grosspörthen/MZ - Karsten Beyer spricht von einem regelrechten Glücksfall. Eher durch Zufall ist er auf einen berühmten Großpörthener gestoßen. Die Rede ist von Carl Wilhelm Böhme, der 1720 in dem Dorf in der heutigen Gemeinde Schnaudertal als Sohn des dortigen Pfarrers geboren wurde.

Der Heimatforscher Beyer möchte Kopien der Kupferstiche von Böhme an die Haushalte in Grooßpörthen verteilen. Repro: R. Weimer

Tischler und Heimatforscher

Nachdem er mit 15 Jahren nach Meißen und 1764 schließlich an die Königliche Porzellan-Manufaktur nach Berlin ging, galt er als einer der bedeutendsten Figuren- und Landschaftsmaler seiner Zeit. „Im Internet habe ich nach unserer ehemaligen Gaststätte Grauer Wolf geforscht und bin auf der Seite des Auktionshauses Sotheby´s gelandet. Dort wurden Bilder von Böhme angeboten“, sagt der Hobby-Heimatforscher Beyer.

Der Tischler ist selber gebürtiger Großpörthener und hat zum 900-jährigen Jubiläum der Ersterwähnung seines Heimatdorfes und dem Nachbarort Nedissen nach historischen Begebenheiten gesucht (siehe „Portin und Nedisa“). „Als ich im letzten Jahr angefangen habe, auch im Zeitzer Stadtarchiv zu recherchieren, bin ich hauptsächlich auf kirchliches gestoßen“, erzählt Beyer. Dabei fand er Informationen zur Orgel oder auch eine Inventarliste von 1783. Einen großen Treffer machte er aber erst mit dem Künstler.

Was das Internet über Böhme, der 1795 in Berlin starb, dann aber noch preisgab, überraschte Karsten Beyer dann noch mehr. „Als ich den Namen eingab, kam ich auf die Seite des Harvard Art Museums in Boston. Die haben noch 15 Kupferstiche mit vor allem Landschaftsmotiven in ihrem Besitz. Leider aber keine Originale mehr“, sagt er. Prompt fragte er in den USA an, ob man ihm Kopien zur Verfügung stellen könne und bekam eine Zusage. So lagen schnell 14 Werke des Großpörthener Pfarrersohnes auf seinem Küchentisch von Beyer.

Diese Stiche will er nun den knapp 100 Einwohnern seines Heimatdorfes zur Verfügung stellen. „Ich möchte jedem Haushalt eine ordentliche Kopie zukommen lassen“, so die Idee des Forschers. Vor allem aber kann er sich eine Gedenktafel mit vier, fünf Werken und einer kleinen Biografie über Carl Wilhelm Böhme vorstellen. Die soll dann in einem kleinen feierlichen Rahmen vor dem ehemaligen Pfarrhaus aufgestellt werden. „Leider konnten wir unser Jubiläum wegen Corona nicht so feiern wie wir das wollten“, ist Beyer traurig.

Ein Kupferstich von Carl Wilhelm Böhme. Repro: R. Weimer

Dorffest wird nachgeholt

Im Juni hätte eine großes Dorffest über die Bühne gehen sollen. Stattdessen gab es lediglich einen Gottesdienst, die Pflanzungen von Linden in Großpörthen und Nedissen und am Abend ein gemütliches Zusammensein. „Vielleicht wird das Fest im kommenden Jahr, so wie es ursprünglich mal geplant wird, nachgeholt. Aber das steht noch nicht fest“, sagt der Heimatforscher.

Bis dahin will sich Karsten Beyer noch einmal in die Spur machen, um für eine Chronik doch noch was Historisches zu finden. „Aber viel mehr wird das wohl nicht sein, weil ich alle möglichen Quellen durch habe. Geblieben sind nur noch alte Kirchenbücher, aber deren Sprache kann ich nicht lesen“, erklärt der Hobbyforscher.