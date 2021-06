Granschützer Hobby-Historiker hat sein insgesamt siebtes Buch verfasst

Granschütz - Es gibt einen einfachen Grund, warum Hilmar Herbst Bücher schreibt: „Ich habe einen Sprachfehler: Ich kann nicht Nein sagen“, sagt der Granschützer und grinst. Es ist sein mittlerweile siebtes Werk, das der 81-jährige pensionierte Geschichtslehrer und Hobby-Historiker gerade veröffentlicht hat. Wie schon vorherige Buchprojekte nimmt es Bezug auf die Geschichte seiner Hohenmölsener Heimat - diesmal geht es um die 16 weggebaggerten Dörfer rund um die Drei-Türme-Stadt, die der Braunkohleförderung weichen mussten. Die Historie einer dieser Orte stellt Herbst in den Mittelpunkt. „Ursprünglich sollte das Mutschau sein - mein Heimatort“, sagt dieser.

Doch über den Ort, in dem einst über 1.000 Menschen lebten, ließ sich nicht ausreichend recherchieren - Herbst fand zu wenig Archivmaterial. Deshalb fiel seine Wahl auf Köttichau, das 1963 weggebaggert wurde - heute befindet sich der Mondsee und dessen Erholungspark dort, wo nach dem Zweiten Weltkrieg knapp 900 Menschen lebten und Hilmar Herbst zur Schule ging. Das Buch trägt den Namen „Köttichau - und dann kam die Kohle“. Es zeigt die gesamte historische Entwicklung des Dorfes auf, von der Erstbesiedlung vor rund 7.000 Jahren bis zu seinem Ende. Rund anderthalb Jahre hat Hilmar Herbst dafür mit Zeitzeugen gesprochen, verschiedene Archive von Städten oder der Preußischen Kulturstiftung in Berlin durchstöbert. Zusammengekommen sind 147 Seiten, die die Geschichte von Köttichau aufzeigen, das in viele historische Ereignisse verwickelt war. Sei es der Bauernkrieg 1524, an dem auch Bauern aus Köttichau Aufstände führten oder der Dreißigjähriger Krieg (1618-1648), der im Jahr 1639 dazu führte, dass der Ort von den Schweden geplündert wurde und 33 der insgesamt 38 Häuser zerstört wurden.

Teil der Erinnerungskultur

Auch der Zweite Weltkrieg blieb für den kleinen Ort nicht folgenlos. Straßen, Brücken und Bahnschienen wurden zerstört, Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Osten sorgten dafür, dass die Einwohnerzahl deutlich anstieg. Lag diese 1940 noch bei 687, betrug sie nach Kriegsende 899. Viele Familien mussten Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Auch die Bedeutung der Braunkohle für den Ort und die Region ist in dem Buch dargestellt - etwa was das Thema Umsiedlung betrifft, aber auch positive Folgen der „brennbaren Erde“, wie Herbst sagt. Neben dem Bevölkerungszuwachs gab es in Hohenmölsen ab 1914 ein großes Krankenhaus, da sich Ärzte ansiedelten - anders als etwa in Weißenfels oder Zeitz. Hohenmölsen wurde ein Ballungszentrum.

Köttichau steht hierbei symbolisch für alle Dörfer, die in der Vergangenheit abgerissen wurden. Auch die anderen Orte finden in Hilmar Herbsts Buch in Form von historischen Bildern und Einwohnerzahlen Erwähnung. Der Autor sieht das Werk, das unter Mitwirkung des Hohenmölsener Geschichtsvereins „Drei Türme“ entstanden ist, als Teil der Erinnerungskultur - so wie auch seine bisherigen sechs Bücher, in denen er unter anderem über die Geschichte der Braunkohle und von Granschütz geschrieben hat, in dem der 81-Jährige lebt. Angefangen habe das Hobby 1999 - mit einer kleinen Broschüre über die Granschützer Kirche, die in dem Jahr 100 Jahre alt wurde. Als Herbst 2005 in den Ruhestand ging, intensivierte er sein Hobby und verfasste mehrere Bücher. Ein achtes ist momentan nicht geplant. Aber bekanntlich kann Hilmar Herbst ja nicht Nein sagen...

Das Buch ist im Geschenkeck Hohenmölsen, in der Seumebuchhandlung Weißenfels und der Gutenberg-Buchhandlung Zeitz erhältlich. (mz)