Gibt es genug Löschwasser in Osterfeld und Umgebung

Im Wethautal hat man sich zum 4. Mal den Bedarfsplan für den Brandschutz vorgeknöpft. Wo es Defizite gibt und was man dagegen unternehmen will.

Während der Sanierung des Marktes in Osterfeld vor einigen Jahren wurde ein Löschwasserbehälter eingebaut.

Osterfeld/MZ - Steht den Bewohnern des Wethautals im Falle eines Brandes ausreichend Löschwasser zur Verfügung? Mit dieser Frage setzt man sich in der Verbandsgemeinde schon seit einigen Jahres auseinander. Spätestens seit eine Untersuchung der Löschteiche Defizite und hohen Sanierungsbedarf zutage gefördert hat, ist das Thema einmal mehr präsent. Und man hat in den zurückliegenden Jahren schon einiges erreicht. Etwa in Osterfeld, wo der Kauf und die Umfunktionierung eines alten Trinkwasserhochbehälters zum Löschwasserspeicher sowie der Bau einer Zisterne im Marktbereich die Löschwasserversorgung der Kleinstadt deutlich verbessert haben.