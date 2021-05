Gibt es eine Lösung für die Ortsumfahrung beim Gewerbegebiet Droßdorf?

Droßdorf - In den vergangenen Wochen hat es einigen Wirbel um die Ansiedlung der Firma Finnholz aus dem Münsterland in Droßdorf gegeben. Die Investition soll das dortige Gewerbegebiet erweitern. Allerdings befürchteten einige Vertreter aus dem Gemeinderat sowie Gutenborns Bürgermeister Stefan Leier (CDU), dass es dadurch Probleme mit einer möglichen Ortsumfahrung von Droßdorf geben könnte.

Probleme mit Ortsumfahrung für das Gewerbegebiet Droßdorf

Denn die Ansiedlung könnte eventuell zu nah an der nächsten Bebauung sein, was wiederum zu eng für eine vom Land bevorzugte Trassenführung sein könnte. Um hier die Wogen zu glätten war Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU) zu Gast in Droßdorf und traf sich mit allen Beteiligten in der Bagel Bakery, die ihre Räumlichkeiten im Gewerbegebiet Droßdorf dafür zur Verfügung stellte.

„Ich sehe keine größeren Probleme“, meinte der Minister dann auch beim Ortstermin. Eine Ortsumfahrung der B2 in Droßdorf stehe aktuell nur im weiteren Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes. „Deswegen gibt es hier noch kein Planungsrecht und wir dürfen als Land erstmal nichts machen“, sagte Webel. Allerdings könnte das neue Logistikzentrum von Amazon in Gera-Cretzschwitz, welches gerade unmittelbar an der nahe gelegenen Landesgrenze entsteht, die Situation wegen einer zu erwartenden wesentlich höheren Verkehrsbelastung ändern.

Investor plane neue Anlagen so zu bauen, dass Straße am nördlichen Rand problemlos möglich sei

„2025 soll der Bundesplan erneuert werden. Dann sollten wir über unsere Bundestagsabgeordneten versuchen, in den vorrangigen Bereich zu kommen. So können wir auch als Land aktiv werden“, erklärte der Minister. So denn dann niemand klagen würde, könnte nach rund zehn Jahren der Bau der Ortsumgehung angegangen werden.

„Aber dann wäre es natürlich gut, wenn eine mögliche Trasse nicht zugebaut wird, auch wenn diese derzeit erstmal nur ein Strich auf einem Papier ist“, meinte Webel noch. Dafür wolle der Investor aber sorgen. Denn Finnholz-Geschäftsführer Srboljub Stancic bestätigte dem Minister, dass sein Architekt so weit wie möglich versuche, die neuen Anlagen so zu planen, dass eine Straße am nördlichen Rand problemlos möglich sei.

Bürgermeister Stefan Leier (links) und Finnholz-Chef Srboljub Stancic ziehen an einem Strang bei der Ansiedlung. Foto: René Weimer

Verkehrsminister gibt Bürgermeister Absage für Besichtungen katastrophaler Landstraße

Thomas Webel beruhigte Bürgermeister Stefan Leier zudem dahingehend, dass er dessen Frage, ob die Landesstraßenbaubehörde wegen einer möglichen Kollision der Firmenansiedlung mit der Ortsumgehung in Widerspruch gehen würde, mit einem klaren Nein. Eine Absage bekam Leier dagegen für den Wunsch, mit dem Minister noch schnell nach Heuckewalde zu fahren, um sich die katastrophalen Gegebenheiten auf der dortigen Landesstraße anzuschauen.

Webel war im Termindruck, bekräftigte aber, er wolle an einem anderen Tag gern wiederkommen. Bezüglich einer Ortsumfahrung der B2 auch in Giebelroth, mit der Gemeinderatsmitglied Arnd Czapek (CDU) ihn konfrontierte, verwies der Minister auf den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages.

Gutenborner Gemeinderat geht in Vorleistung

Wegen der Umgehung von Droßdorf war der Gutenborner Gemeinderat am Abend zuvor schon in Vorleistung gegangen. Denn bezüglich der Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Erweiterung des Gewerbegebietes wurde keine für die Trasse freizulassende Meterzahl festgelegt. Stattdessen schlug Steffen Kühn (CDU) vor, „dass die Ersatzpflanzungen, die bei einer Bebauung vorgenommen werden müssen, im nördlichen Bereich erfolgen sollen“.

Dieser so geänderte Beschluss fand dann auch eine große Mehrheit, es gab lediglich eine Enthaltung. Als im Februar der Bebauungsplan ins Rollen gebracht worden war, sah das bei mehreren Gegenstimmen und Enthaltungen noch ganz anders aus. Und im März gab es zudem deswegen lautstarken Streit im Gutenborner Gemeinderat. (mz)