Geschichte des stillgelegten Kraftwerks Deuben wird aufgearbeitet

Deuben/MZ - Sie sind tonnenschwer und waren fast 70 Jahre lang im Kraftwerk Deuben im Einsatz. Jetzt sind die Maschinenteile einer Turbine aus den 40er Jahren Bestand des Museums für Kohlebergbau in Deuben. „Vor wenigen Tagen wurden sie an uns übergeben“, so Museumsmitarbeiter Alexander Börner. Sie sollen Teil einer Dauerausstellung werden, die das Museum dem benachbarten Kraftwerk in Deuben widmen will.

