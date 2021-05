Gemeinderat Gemeinderat: Thema Lampenausfall bleibt Dauerbrenner

Ausfälle in der Straßenbeleuchtung sorgen weiterhin für Ärger in Freyburg. Jüngst hat es da Aufruhr in der Facebook-Gruppe „Wir sind Freyburger“ gegeben, berichtete Gemeinderat Robert Sander. Ausgelöst durch eine Klage über den weithin unbeleuchteten Weg an den ...