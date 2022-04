Gefahr für Spaziergänger: Hain in Osterfeld gesperrt

Der Hain in Osterfeld ist derzeit wegen Sturmschäden gesperrt.

Osterfeld/MZ - Lebensgefahr. Achtung nicht betreten. - Mit solchen Schildern und rot-weißen Absperrbaken wird derzeit in Osterfeld vor dem Betreten des Hains gewarnt. Der Hain ist ein kleines innerstädtisches Park- und Waldgebiet zwischen Corseburger Weg und Schlossberg. Gerne wird das Areal von Spaziergängern genutzt. Es dient aber auch als schnelle naturnahe Verbindung zwischen dem höher gelegenen und dem tiefer gelegenen Teil der Kleinstadt. „Doch beim letzten Sturm sind viele Bäume abgeknickt, so dass wir zu dieser Maßnahme greifen mussten“, sagt Bürgermeister Hans-Peter Binder (parteilos) und zeigt Fotos, wo unter anderem ein Baum direkt neben eine Sitzbank stürzte. Die Trockenheit der letzten Jahre habe dem Baumbestand zugesetzt. Das stürmische Wetter tat sein Übriges. Wann der Park wieder sicher begehbar ist, konnte Binder nicht sagen. „Wir wollen den Hain professionell sichten und überarbeiten lassen“, so der Bürgermeister. 8.500 Euro hat man dafür im Haushalt eingestellt.