Gebührenschock um Abwasserkosten in Nessa

Jörg Schröter ist einer von rund 40 Grundstückseigentümern in Teuchern, die eine abflusslose Sammelgrube besitzen. Für die Leerung durch den ZWA sollten sie tief in die Tasche greifen.

Nessa - Als das Schreiben des Zweckverbands für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (ZWA) Bad Dürrenberg letzten Sommer in seinem Briefkasten landete, fiel Jörg Schröter aus allen Wolken. „Es handelte sich um die Gebührenkalkulation für unser Abwasser - doch die erschien mir ungewöhnlich hoch“, erzählt der 35-Jährige. Erst wenige Monate zuvor war der Nessaer mit seiner Familie in den Einfamilien-Neubau in die Pegauer Straße nach Nessa gezogen. „Hier gibt es noch keinen zentralen Abwasser-Kanal, da die Straßensanierung noch in Planung ist“, erklärt er. Darum entschied er sich, vorübergehend eine abflusslose Sammelgrube zu errichten.“