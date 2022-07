Frischer Käse und Veranstaltungen locken auf den Ziegenhof Schleckweda bei Zeitz

Schleckweda/MZ - Ein paar Stufen geht es hinauf in die Käserei des Ziegenhofs in Schleckweda, die sich direkt neben dem Hofladen befindet. Hinter einer großen Schiebetür aus Glas liegt das Reich von Astrid Blume. Die Fenster sind durch die Feuchtigkeit beschlagen, auf einem Tisch liegt Weichkäse in runden Formen. Innerhalb von zehn Tagen reift er mithilfe von Edelschimmelkulturen zu einem Blauschimmelkäse, erklärt Blume. Nebenan im Hofladen gibt es bereits Joghurt, Frischkäse und Weichkäse aus frischer Ziegenmilch sowie Hartkäse aus der vergangenen Saison. Sie tragen Namen wie Schleckerino, in Anlehnung an den italienischen Pecorino, oder Elstertaler, kleine Käse nach Fetaart in Olivenöl. „Wenn ich mal nicht kann, dann springt mein Mann Igor ein“, sagt Astrid Blume, die den Käse herstellt und verkauft. Und andersherum kümmert sich die Käserin auch mal um die Ziegen, die hauptsächlich von Igor Blume betreut werden.

