Freiwillige bringen ehemalige Rehmsdorfer Bad auf Vordermann

Rehmsdorf - Sommer, Sonne, Strand: Doch so richtig lädt das ehemalige Naturbad in Rehmsdorf nicht zum Verweilen ein. So wurde kurzfristig ein Arbeitseinsatz organisiert und 14 Freiwillige kamen. Denn das Bad soll eine grüne Oase im Dorf bleiben, nicht vermüllen und verwildern. Entlang des Ufers wurde Laub und „Schmodder“ aus dem Wasser geholt. So soll die Sandfläche im ehemaligen Strandbereiche ansehnlich bleiben und man kann auf eigene Gefahr auch mal eine Abkühlung im ehemaligen Tagebausee nehmen.

Ein öffentliches Naturbad ist der See freilich nicht mehr. Dazu lauern bis heute noch einzelne Gefahren im Wasser. So gibt es noch Reste der ehemaligen Steganlage, die früher Schwimmbereich und Bootseite von einander trennten. Diese wurde jedoch von den freiwilligen Helfern bereits markiert. „Natürlich haben wir beim Arbeitseinsatz wieder mitgemacht, denn wir wollen es schön haben in unserem Dorf und es ist ein guter Zusammenhalt“, sagt Margitta Oettlel. Ihr Mann Wolfgang war auch dabei, als im Winter die morschen Bäume beräumt werden.

„Wir sind inzwischen zu einer guten Gemeinschaft freiwilliger Helfer zusammengewachsen, auch unsere Nachbarn Gerlinde und Reiner Mähler sind dabei“, sagt Margitta Oettel. Sie liebt es um den kleine See zu spazieren. Die großen Bäume spende Schatten an heißen Tagen. „Papierkörbe fehlen leider noch und so sammelt sich schnell allerlei Müll an“, sagt sie. Papierkörbe und auch zwei Bänke sollen demnächst aufgestellt werden, so erfährt die MZ. Das Engagement für den See vereint Generationen, so haben unlängst Kinder und Jugendliche Müll gesammelt. (mz)