Frau aus Rehmsdorf züchtet seit 20 Jahren Bonsais als lebendige Kunst

Rehmsdorf - Iris Findeis besitzt einen eigenen kleinen Wald. Die Besonderheit: Eichen, Lärchen, Hainbuchen und Co stehen bei ihr in sehr flachen Schalen. „Seit 20 Jahren züchte ich Bonsais“, sagt die Frau aus Rehmsdorf. Denn Bonsai kommt aus Fernost und heißt eigentlich „Baum in der Schale“. Doch mittlerweile seien es zu viele Exemplare im Garten von Rehmsdorf geworden. „Abends zum Gießen brauche ich gut und gerne eine Stunde. An heißen Tagen gieße ich sogar früh und abends“, erzählt Iris Findeis. Jetzt baut ihr Mann gerade einen kleiner Sonnenschutz für die Bäume, denn an manchen Tagen brennt die Sonne mächtig heiß.

Und wie kam sie zu diesem Hobby? „Zuerst hatte ich wenige Bonsais im Zimmer stehen. Doch mit diesen hatte ich ein Glück. Sie wuchsen nicht wie gewünscht, denn im Haus war die Heizungsluft zu trocken“, erzählt sie. Da habe ihr irgendwann mal jemand den Tipp gegeben, die Miniaturen in den Garten zu setzen. Gesagt, getan. Seitdem gedeihen sie prächtig. In diesem Jahr allerdings hatte Iris Findeis Pech. Sie hat ihre Lieblinge zu früh hinausgesetzt und als im späten Frühjahr noch einmal der Frost kam, sind einige Bonsais erfroren. Ein Teil davon steht jetzt an einem schattigen Plätzchen und die 50-Jährige hofft, dass mancher davon vielleicht noch ausschlägt. Gerade jetzt im Juni hofft sie auf den Johannisaustrieb.

„Am liebsten mag ich Lärchen und Hainbuchen“

Die Hobby-Gärtnerin hat stets zu tun. Im Frühjahr hat sie zahlreiche Bonsais umgetopft. Dabei werden Wurzeln zurückgeschnitten und Pfahlwurzeln entfernt. Im Frühjahr ist auch die richtige Zeit, um den Bonsai zurückzuschneiden und in Form zu bringen. Iris Findeis zeigt auf die Drähte an den Miniaturen, damit werden die Äste vorsichtig in die richtige Form gebogen. „Beim Bonsai fängt man von unten an. Vor allem muss ein junger Baum die richtige Stammform habe, der Stamm kann besonders geschlungen sein und die Äste sollten in Form eines Sternes angeordnet sein“, erklärt Iris Findeis. Ihr Wissen hat sie aus Workshops und praktischer Erfahrung gesammelt. Dabei hat ausschließlich einheimische Gehölz. „Am liebsten mag ich Lärchen und Hainbuchen“, verrät sie. So manches Exemplar sammelte sie auf Spaziergängen in heimischer Flur. Unter einer großen Eiche im Nachbardorf Krimmitzschen sind aus Eicheln wilde kleine Bäume aufgegangen, einige davon stehen jetzt bei ihr im Garten und könnten sich zum Bonsai entwickeln.

Schalen für Bonsaibäume entstehen in der Töpferei Rehmsdorf. (Foto: Yvette Meinhardt)

Nach alter fernöstlicher Tradition ist Bonsai die Kunst, eine Harmonie zwischen den Naturelementen und dem Menschen in miniaturisierter Form darzustellen: Die belebte Natur wird hierbei durch den Baum symbolisiert. Auch Steine und Kies in den Schalen werden oft verwandt. Auf diese Weise hat Iris Findeis die Brücke zu ihrem zweiten Hobby geschlagen. Sie begann vor Jahren für ihre Bonsais passende Schalen zu töpfern. Aus desem Hobby entstand das Töpfercafé in Rehmsdorf. Seit kurzem finden hier auch wieder Töpferkurse statt. (mz)