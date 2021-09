Förderschüler aus dem Burgenlandkreis treffen „First Lady“

Berlin/Weissenfels/MZ/kem - Wie haben Schüler in Sachsen-Anhalt das Lernen während des zurückliegenden Lockdowns erlebt? Darüber haben sich acht Schüler und Schülerinnen aus Weißenfels, Droyßig und Sangerhausen am Montag im Schloss Bellevue in Berlin mit Elke Büdenbender ausgetauscht, der Gattin von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Die „First Lady“ hatte zu dem Treffen eingeladen. Auch um sich auf einen bevorstehenden Bildungstag am 8. November in Magdeburg vorzubereiten, bei dem sie Schirmherrin ist.

Aus Weißenfels haben zwei Kinder der Christophorusschule an dem Treffen mit Elke Büdenbender teilgenommen. „Die Kinder haben sich unter anderem mehr Digitalisierung gewünscht“, berichtet Schulleiterin Susann Manthey aus Sangerhausen von dem nicht alltäglichen Treffen in der Bundeshauptstadt. Sie zeigt sich positiv überrascht von dem Austausch mit der Gattin des Bundespräsidenten. „Ich habe selten eine Gesprächspartnerin erlebt, die den Kindern so viel Redeanteil gewährt hat“, lobt Manthey. Elke Büdenbender sei sehr gut vorbereitet gewesen und äußerst interessiert auf die Kinder und deren Erfahrungen eingegangen. Neben Förderschülern waren auch Kinder anwesend, die Gymnasium oder Gemeinschaftsschule besuchen.

„Es geht in der Förderpädagogik viel um Beziehungsarbeit“

Auch die Pädagogen konnten bei dem Treffen in Berlin ihre Sichtweisen darlegen. Digitalisierung ist etwa für Susann Manthey keine Allzwecklösung. „Es geht in der Förderpädagogik viel um Beziehungsarbeit. Digital ist das nur bedingt möglich“, erläutert die Schulleiterin. Sie hätte sich während des letzten Lockdowns einen früheren Wechselunterricht gewünscht und ruft Probleme bei der Umsetzung digitaler Lernangebote ins Gedächtnis. So hätte beispielsweise es nicht in allen Einrichtungen ausreichend Anschlüsse gegeben.

Dass ihre Erfahrungen nun gehört werden, findet die Schulleiterin wichtig. „Es ist ein guter Ansatz mit Leuten von der Basis zu sprechen“, so Susann Manthey. Den Besuch bei der „First Lady“ nutzten die Kinder auch, um Berlin besser kennenzulernen. Auf dem Programm stand unter anderem eine Bootsfahrt. Am späten Nachmittag ging es dann zurück nach Sangerhausen, Droyßig und Weißenfels.