Fließen Millionen für das Schloss in Droyßig noch im Ferbuar?

Droyßig/MZ - Es scheint immer wahrscheinlicher zu werden, dass die Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst für einen zweistelligen Millionenbetrag das Kernschloss in Droyßig wird sanieren können. Wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Uwe Kraneis (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erklärte, „hat das Land Sachsen-Anhalt unserem Antrag auf Fördergelder zugestimmt und dem Bund eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen.“ Zuvor hatte Kraneis noch dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) schriftlich bestätigen müssen, dass das Schloss neben der Nutzung als Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde jederzeit der Öffentlichkeit zugänglich sein wird. „Selbstverständlich wird das gewährleistet sein. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir noch in diesem Monat mit einem positiven Bescheid rechnen können. Wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden“, meinte der Bürgermeister weiter. Die VG hatte rund 17,2 Millionen Euro aus dem Strukturwandelfonds beantragt, um das altehrwürdige Gemäuer von Grund auf zu sanieren und dann mit der Verwaltung darin einzuziehen. Dazu gibt es einen entsprechende Vereinbarung mit der Eigentümerin, der Gemeinde Droyßig. Als ersten Schritt werden nach Ansicht von Uwe Kraneis wohl 1,5 Millionen Euro überwiesen, die für die Planungsleistungen zur Verfügung stehen werden. Dieses Geld soll zu 100 Prozent gefördert werden. Bei der restlichen Summe für die Schlosssanierung sei es noch offen, wie hoch der Eigenanteil der Verbandsgemeinde an dieser Mammutaufgabe ausfallen wird.

