Feuerwehr mit Personalsorgen und einem mehr als 40 Jahre alten Einsatzfahrzeug

Wählitz/MZ - Ronny Sudors Blick geht in Richtung des Einsatzfahrzeuges der Ortsfeuerwehr Wählitz. Mehr als 40 Jahre ist das Fahrzeug alt, seit 2006 dient es der Feuerwehr in Wählitz - und die ist froh, es noch zu haben, auch wenn es fast schon in ein Museum gehört, wie Ortswehrleiter Sudor sagt. Denn: Aufgrund der zu geringen Mitgliederzahl werde man von der Stadt Hohenmölsen wohl kein neues Einsatzfahrzeug bekommen. Das würde das Aus für die kleinste Ortswehr der Stadt bedeuten.