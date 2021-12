Festessen statt Party rund um Zeitz

Zeitz/MZ - Auf einem Saal tanzen, ausgelassen in großer Runde zusammen feiern und gemeinsam Raketen in den Neujahrshimmel schießen? Das ist auch in diesem Jahr nur eingeschränkt möglich. So sind große Silvesterfeiern zum zweiten Mal in Folge gestrichen. Laut der Verordnung von Bund und Ländern sind nur private Treffen von maximal zehn Personen gestattet. Kinder bis 14 Jahre zählen dabei nicht. Nimmt eine ungeimpfte Person teil, dürfen abgesehen vom eigenen Haushalt noch zwei Angehörige eines anderen Haushalts teilnehmen. Die MZ fragte Gastronomen und Veranstalter, wie bei ihnen Silvester 2021 aussehen soll.

1 Gasthaus zum Dorfkrug in Rehmsdorf

„Seit Wochen war unsere Silvesterveranstaltung komplett ausgebucht, aber schweren Herzens haben wir schon vor einiger Zeit wegen der unbestimmten Corona-Situation die Party auf dem Saal absagen müssen“, erzählt Inhaberin Annett Baumann. Das zum zweiten Mal in Folge. Zu Weihnachten bot das Gasthaus festliches Essen zum Mitnehmen an. Silvester gibt es jetzt ein Fünf-Gänge-Menü auf Vorbestellung - dieses Mal direkt im Restaurant. „Das ist eine Minimal-Variante, auf keinen Fall mit einer Silvester-Gala zu vergleichen. Doch wir wollen auch weiterhin für unsere Gäste da sein“, sagt die Chefin. Nach ihrer Meinung sei die Branche der Gastronomie aktuell mit am härtesten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. „Die sieben Monate, die wir komplett geschlossen hatten, waren nicht so schlimm wie jetzt“, sagt sie. Mit der geltenden 2G-Reglung würden viele Gäste abgeschreckt.

2 Hyzet Kultur- und Kongresszentrum in Alttöglitz

„Unser Haus bleibt geschlossen, das Kabarett mit Anke Geißler haben wir längst abgesagt“, verrät Klubhaus-Chef Klaus-Dieter Deuser. Ja, er hätte eine kleine Veranstaltung mit sehr wenigen Gästen machen dürfen, aber bei so wenigen Zuschauern blieben am Ende nur rote Zahlen. So fällt im Hyzet Silvester aus. Abgesagt wurden auch das Neujahrskonzert mit der Zeitzer Musikschule Klangkiste und „Hits für Kids“ im Januar. Die Leute würden auf die Absagen verständnisvoll reagieren. „Seit Monaten finden im Kulturhaus vor allem Betriebsversammlungen der Mibrag statt“, sagt Deuser und sehnt sich bessere Zeiten herbei. Er hofft, dass im März die Gastspiele von Uwe Steimle und Olaf Schubert stattfinden dürfen.

3 Schlossrestaurant in Droyßig

„Wir öffnen am Abend und laden zu einem Feinschmecker-Menü ein, doch seit Montag sind die wenigen Plätze ausgebucht“, verrät Koch Ralf Kannegießer. Das Essen soll von etwa 18 bis 22 Uhr dauern, danach müssen die Gäste nach Hause. Und wie feiert der Koch selbst? „Wir machen später einen Spieleabend in kleiner Runde“, sagt Kannegießer. Am Neujahrstag bleibt das Restaurant geschlossen und am Sonntag wird wieder normal geöffnet.

„Die Lage in unserer Branche ist schwierig. Auf der einen Seite hatten wir Weihnachten viele Gäste im Restaurant, auf der anderen Seite habe ich den Abend mit Musik von Led Zeppelin schon zum dritten Mal verschoben“, sagt Michael Siebert, Chef des Schlossrestaurants und des Schützenhauses Droyßig. Kosten seien dabei schon entstanden, so zum Beispiel für den Druck der Plakate und für weitere Werbung. Auch 200 neue Stühle, dazu passende Tische und neue Lichtanlage habe Siebert für den Veranstaltungsort gekauft. Und ebenso habe er in das Schlossrestaurant eine fünfstellige Summe investiert, in eine neue Küche samt neuen Geräten und in den Aufbau eines Weinkellers. Doch seit er das Restaurant im Schloss übernommen hatte, war Corona-Pandemie und so konnte er zahlreiche Pläne nicht umsetzen.

4 Restaurant und Bowling im Brühl in Zeitz

„Unsere Silvesterveranstaltungen sind bis 2026 schon ausgebucht und erst recht in diesem Jahr“, sagt Geschäftsführer Marcus Böhm. 2021 gibt es Essen und Bowling im ganz kleinen Kreis. Die Plätze für den gemütlichen Abend waren ruckzuck ausgebucht. „An diesem Abend gibt es auch keinen Außer-Haus-Lieferdienst, obwohl wir gerade in letzter Zeit mit Essen außer Haus sehr gute Erfahrungen gemacht haben, aber Silvester schaffen wir das leider nicht“, sagt Böhm.

5 Landgasthof Drei Linden in Reuden

„Die Branche hat es schwer, aber wir machen das Beste daraus“, sagt Inhaber Peter Staate. Mehr als 30 Jahre lang wurde in Reuden auf dem Saal gemeinsam Silvester gefeiert. Da gab es gutes Essen, Musik und Tanz. Nachdem im vergangenen Jahr Silvester der Gasthof geschlossen war, gibt es in diesem Jahr gut bürgerlichen Mittagstisch. „Wir haben noch Geflügel und Rouladen von der Weihnachtskarte, aber auch Salat mit Putenbrust, Steak oder Bauernfrühstück und natürlich Fisch“, sagt Staate. Geöffnet ist nur für den Mittagstisch, dafür auch am Samstag und Sonntag zum Mittagessen, also am 1. und 2. Januar. Es gibt für alle drei Tage noch freie Plätze. Der erfahrene Wirt steht dabei weiterhin selbst hinter dem Tresen. Seine Pläne, den Gasthof zu verkaufen und sich zur Ruhe zu setzten, ließen sich in der Pandemie nicht realisieren.