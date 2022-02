Fahrer bleibt bei Unfall zwischen Meineweh und Unterkaka unverletzt

Meineweh/MZ/and - Auf der Bundesstraße 180 zwischen Meineweh und Unterkaka hat sich am Samstag ein Unfall ereignet, bei dem der Fahrer mit dem Schrecken davonkam. Nach Polizeiangaben kam ein Lkw am Morgen gegen 7.40 Uhr auf glatter Straße zwischen Meineweh und Unterkaka von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer blieb, so die Mitteilung der Polizei, unverletzt