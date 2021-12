Experiment: Wein aus der Saale-Unstrut reift mit klassischer Musik

Freyburg/Mainz/dpa - Die Winzervereinigung Freyburg will auf eher ungewöhnliche Weise rund 2.700 Liter Grauburgunder reifen lassen. Der Weißwein des Jahrgangs 2021 soll während der Reife in einem Eichenholzfass mit Musik beschallt werden. Dazu werde im Innern ein spezieller Lautsprecher angebracht, das sei das Besondere, sagte ein Sprecher.

Für die Musik sorge Echo-Klassik-Preisträger Thomas Fritzsch - der Gambist werde Georg Philipp Telemann spielen. Die Werke werden mittels Speziallautsprecher in das Weinfass übertragen, also dort erklingen, wie ein Sprecher der Winzervereinigung erklärte.

Musik im Weinbau: Was für den Laien ungewöhnlich erscheint, ist es wohl doch nicht so ganz. "Manche Winzer schwören auf Musik, im In- und Ausland", sagte ein Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI) bei Mainz (Rheinland-Pfalz). Rund um den Globus gebe es Weinbauern, die mit Musik im Weinberg, ob Mozart oder Vivaldi, oder auch im Weinkeller arbeiten.

Musikalische Schwingungen stünden dafür, etwas in Bewegung zu setzen. Womöglich würden sich so Hefen, die bei der Gärung wichtig sind, besser lösen und arbeiten, sagte der DWI-Sprecher. Zumindest sei es ein spannender Versuch - und nicht ausgeschlossen, dass er Wirkung zeige, so der Weinexperte.

Freyburger Winzervereinigung probiert den Saale-Unstrut-Wein im April 2022

Um einen Vergleich zu haben, wollen die Saale-Unstrut-Winzer ein zweites Fass mit viel Wein befüllen und diese Menge ohne Musik reifen lassen. Der Sprecher des Deutschen Weininstituts verwies darauf, dass die Sinne - Hören, Schmecken, Riechen - beim Genuss von Wein eine nicht unbedeutende Rolle spielen. So schmecke Wein je nach Lichtverhältnissen und Atmosphäre anders - ob bei Kerzenschein, Tageslicht, grünem Licht oder am Meer mit salziger Luft.

Welche Erkenntnisse die Freyburger Winzervereinigung mit ihrem Musikexperiment herausfindet, werde sich 2022 zeigen. "Zum Finale im April schlägt dann die Stunde der Wahrheit, die Weine werden dann gegeneinander verkostet", sagte ein Sprecher der Winzervereinigung. Die Genossenschaft ist nach eigenen Angaben größter Weinproduzent in Ostdeutschland.

Das rund 800 Hektar große und über 1.000 Jahre alte Weinanbaugebiet Saale-Unstrut gehört zu den kleinen unter den 13 Anbaugebieten von Qualitätswein in Deutschland. Es umfasst entlang der beiden Flüsse hauptsächlich terrassenförmige Weinberge in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zu den bekanntesten Saale-Unstrut-Weinen gehören Müller-Thurgau und Silvaner, Weiß- und Grauburgunder, Bacchus, Riesling sowie die Rotweine Dornfelder und Portugieser.