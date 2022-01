Erster Omikron-Fall im Burgenlandkreis bestätigt

60-jähriger Infizierter befindet sich mit milden Symptomen in Quarantäne.

Weissenfels/Zeitz - Im Burgenlandkreis ist am Dienstag der erste Fall einer Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus bekanntgeworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde der Verdachtsfall mittels einer sogenannten Genom-Sequenzierung bestätigt.

Bei dem Infizierten handele es sich einen 60-jährigen Mann, der sich mit milden Symptomen in häuslicher Quarantäne befindet, so das Gesundheitsamt. Wo er sich angesteckt hat, ist unklar. Der Mann war nach eigenen Angaben weder im Ausland, noch wissentlich mit einem Omikron-Infizierten in Kontakt gekommen.