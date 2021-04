Ermittlungen in Weißenborn: Streit auf privater Feier im Dorfkrug eskaliert

Weißenborn - In Weißenborn soll eine Feier in der Gaststätte mit einer handfesten Auseinandersetzung geendet haben. Worum es ging, ist bislang noch unklar.

In Weißenborn ist es am Samstagabend gegen 23.50 Uhr bei einer Feier in der Gaststätte an der Dorfstraße zu Tätlichkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. Nach den der MZ vorliegenden Informationen soll der Streit auf einer privaten Feier begonnen haben und sich dann bis vor den „Dorfkrug“ fortgesetzt haben. Dadurch sei es auch, so die Polizei, zu Sachbeschädigungen an vier Pkw gekommen.

Als die herbeigerufene Polizei vor Ort eintraf, waren noch sieben der Beteiligten da. Bei ihnen handelt es sich laut Polizei um zwei Frauen (35 und 59 Jahre) sowie fünf Männer im Alter von 36, 41, 48, 52 und 65 Jahren. Mindestens fünf weitere Beteiligte hatten die Gaststätte bereits verlassen.

Mann wird bei Auseinandersetzung gebissen

Einer der Männer, der 52-Jährige soll bei den Handgreiflichkeiten von einem anderen gebissen worden sein. Unklar war am Abend noch, wie der Streit so eskalieren konnte.

Die Polizei muss nun nach eigener Aussage klären, worum es bei den Tätlichkeiten ging. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Der durch den Biss verletzte Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mz/and)