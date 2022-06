Erhalt der Kita Dehlitz: Politiker finden keine frühe Lösung

Im Bildungsausschuss am Montag wurden verschiedene Anträge diskutiert - und allesamt abgelehnt.

Eltern und Anwohner aus Dehlitz protestieren vor dem Vereinsheim in Lösau für den Erhalt der Kita "Waldhaus".

Lützen/MZ - Die Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses am Montagabend in Lützen war der letzte Schattenwurf auf den Stadtrat am kommenden Dienstag. Im Fokus: die Kita im Ortsteil Dehlitz. Deren Zukunft steht mangels Sanierung, mangels Kindern und schließlich mangels Träger nun endgültig auf der Kippe (die MZ berichtete). Alle Fraktionen im Lützener Stadtrat wollen die Kita - vorerst - erhalten. Doch wie das bis zum Stichtag Ende Juli gelingen soll, darüber herrscht Uneinigkeit - zumindest zwischen der Bürgerliste Lützen und den restlichen Stadtratsfraktionen.