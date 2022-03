Enorme Hilfsbereitschaft: Wie in Hohenmölsen ukrainischen Flüchtlingen geholfen wird

Zwölftklässler des Agricolagymnasiums Hohenmölsen packten vergangene Woche mit an und verluden Sachspenden, die in die Ukraine kommen sollen.

Hohenmölsen/MZ - Erschütternd und berührend zugleich - so beschreibt Thomas Schneiderheinze die Schilderungen einer ukrainischen Frau mittleren Alters, die an diesem Montag gemeinsam mit ihrer Tochter und einem Enkelkind in Hohenmölsen eingetroffen ist. Die Familie stammt aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Der russische Angriff hat die Familie dazu veranlasst, ihre Heimat zu verlassen und in Deutschland Schutz vor dem Krieg zu suchen - genauer gesagt auf dem früheren Kasernengelände im Norden von Hohenmölsen - dort, wo der Landmaschinenbauers Agco ansässig ist.

Werksleiter Schneiderheinze berichtet, dass Agco in der dortigen ehemaligen Flüchtlingsunterkunft auf eigene Kosten zehn möblierte Wohnungen hergerichtet hat. In der Unterkunft wurden schon 2015 Geflüchtete aus dem Nahen Osten untergebracht.

Kriegsflüchtlinge kommen in Hohenmölsen an: Ankunft mit einem Rollkoffer

Die erste ukrainische Familie ist am Montag auf dem Agco-Gelände eingezogen. Sie kam mit einem Rollkoffer nach Deutschland. Die Großmutter habe bei der Ankunft von Angriffen auf Charkiw berichtet, viele Menschen seien traumatisiert und fassungslos angesichts des russischen Überfalls. „Sie sagte, dass die Menschen dort das alles nicht verstehen können, da in dem Gebiet vorwiegend eine russischsprachige Bevölkerung lebt“, berichtet Schneiderheinze. Auf ihn machte die ukrainische Familie einen gefassten und tapferen Eindruck.

Agco plant derweil, noch weitere Appartements für Kriegsflüchtlinge herzurichten - etwa acht davon sollen sich in der Unterkunft direkt befinden. Zudem wird überlegt, weitere Wohnungen in einem der früheren Kasernengebäude herzurichten.

Ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kamen vergangene Woche nach Hohenmölsen

Die ersten ukrainischen Flüchtlinge sind derweil vergangene Woche in Hohenmölsen eingetroffen. Am Montag folgten weitere acht. Neben der dreiköpfigen Familie, die bei Agco untergebracht wurde, erreichten fünf weitere Personen - zwei junge Frauen und drei Kinder - die Stadt. Sie ziehen in eine von drei möblierten Wohnungen des städtischen Wohnungsunternehmens Wobau, die für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, wie Wobau-Geschäftsführer Ronald Luckanus am Montag der MZ sagte. „Was wir gut können, ist Wohnen, deshalb bringen wir uns hier ein. Wir wollen helfen“, erklärte Luckanus. Insgesamt elf Wohnungen stellt die Wobau Flüchtlingen zur Verfügung, für acht werde derzeit noch Mobiliar gesucht.

Das Engagement von Agco und der Wobau steht dabei stellvertretend für eine enorme Welle an Hilfsbereitschaft, die in der Drei-Türme-Stadt aktuell anläuft. Vergangene Woche wurde in der Kita „Kinderland-Sonnenschein“ ein Aufruf gestartet, Eltern und Erzieher gaben Sachspenden ab, die an die Arbeiterwohlfahrt Hohenmölsen übergeben wurden und in die Ukraine kommen sollen.

Unmengen an Sachspenden kamen im Agrcolagymnasium zusammen. Foto: Rohr

Tatkräftig packten derweil Zwölftklässler des Agricolagymnasiums an. In Absprache mit dem Burgenlandkreis wurden vorwiegend Lebensmittel, Verbandmaterial und Hygieneartikel in der Schule gesammelt, viele Jugendliche und deren Familien gaben etwas dazu, wie Lehrer und Pfarrer Johannes Rohr berichtet. Die eingegangenen Sachspenden wurden von den Zwölftklässlern verladen, der gut gefüllte Transporter brachte alles zur Sammelstelle nach Zorbau. Zudem wurde in der Schule auf eine Geldspendeaktion des Landkreises hingewiesen. „Fünftklässler haben sogar gleich ihr Taschengeld zusammengelegt“, erzählt Rohr.

Er selbst ist auch Mitglied der Willkommensinitiative Hohenmölsen, die sich 2015 während der Flüchtlingswelle gegründet hat. Die Initiative ist nun wieder reaktiviert worden, um sämtliche Hilfsaktionen für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Hohenmölsen zu koordinieren. Ihr gehört auch Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) an.

Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Willkommensinitiative ist wieder am Start

Vergangene Woche wurden alle Mitglieder wieder an einen Tisch geholt. „Wir stellen uns jetzt wieder auf, um die Herausforderung anzunehmen“, sagt Haugk. Aus etwa 20 Personen besteht die Willkommensinitiative, sie alle waren schon 2015 mit dabei, um Geflüchteten dabei zu helfen, sich in der neuen und für sie ungewohnten Umgebung zurechtzufinden.

Dies soll auch diesmal geschehen. Perspektivisch soll es dann wieder die Möglichkeit geben, Patenschaften für Geflüchtete zu übernehmen und diese fest im Alltag mit zu unterstützen, wie Johannes Rohr sagt. Aktuell gehe es aber erstmal darum, dass die Menschen in Hohenmölsen ankommen und ein Dach über dem Kopf haben, so Haugk.

Die Initiative „Willkommen in Hohenmölsen“ ist über ihre Facebook-Seite zu erreichen. Wer Möbel für Flüchtlingswohnungen spenden möchte, kann sich an die Wobau wenden: 034441/48 30