Empörung im Forst: Unbekannte kippen Elektroschrott in den Wald

Wetterzeube/MZ - Und wieder haben Unbekannte illegal Müll in einem Wald entsorgt. Als Gemeindearbeiter aus Wetterzeube am Mittwochvormittag im Wald an der Straße Richtung Droyßig die Bescherung entdeckten, war der Ärger groß. Große Mengen an Haushaltsgeräten wie Fernseher, mehrere Kaffeemaschinen, Computer, mehrere Säcke mit Hausmüll, aber auch über hundert Verteilerdosen und meterweise Elektrokabel lagen verteilt auf dem Waldboden.