Eltern protestieren vor Ortschaftsrat: Gibt es Rettung für die Kita in Dehlitz?

Eltern und Anwohner aus Dehlitz protestieren vor dem Vereinsheim in Lösau für den Erhalt der Kita "Waldhaus".

Dehlitz/MZ - Es kommt höchst selten vor, dass die Polizei eine Ortschaftsratssitzung im Lützener Ortsteil Dehlitz absichert. Ebenso selten ist, dass schon eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn etwa 90 Eltern, Erzieher und Anwohner mit Schildern und Transparenten vor dem Versammlungsraum im Vereinshaus in Lösau zusammenkommen und lautstark protestieren. Doch es geht an diesem Dienstagabend eben nicht um irgendein Thema, sondern um eines der wichtigsten, was eine kleine Ortschaft wie Dehlitz beschäftigen kann: den Erhalt des Kita-Standortes im Dorf.