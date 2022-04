Elsteraue stürzt in die roten Zahlen

Die Grundschule in Tröglitz ist noch immer eingerüstet. Die geplante Bauzeit hat sich bereits um ein Jahr verlängert. Zu Beginn des neuen Schuljahres sollen die Mädchen und Jungen wieder in ihr angestammtes Domizil zurückziehen. Doch was die Sanierung unterm Strich gekostet hat, das verrät die Verwaltung trotz Nachfrage in den Sitzungen den Gemeinderäten nicht.

Foto René Weimer