Einzug in die Grundschule Tröglitz wieder verschoben

Tröglitz/MZ - Neugierig schauen Schüler, Eltern und Lehrer auf den Baufortschritt in der Grundschule Tröglitz. Das Haus ist noch immer eingerüstet, die Arbeiten an der Fassade stehen im Winter still. Wer geglaubt hatte, in den Februar-Ferien kann der Einzug in die sanierte Schule erfolgen, der irrt. Zum dritten Mal wird der Umzug verschoben. „Der Zeitplan sieht gut aus. Es gibt noch geringe Restarbeiten, die in der siebten oder achten Kalenderwoche abgeschlossen werden“, sagt Andreas Buchheim (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Elteraue. Das Gros der Arbeiten sei abgeschlossen. Die Mitglieder des Sozialausschusses schauten sich am Donnerstagabend die Schule an.

