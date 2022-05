Eine Frage der Verkehrswende im Burgenlandkreis

Zeitz/MZ - Das Warten hat ein Ende. Zwei Studien zu Bahnlinien im Burgenlandkreis hatten sich im vergangenen Jahr verzögert. Ein Antrag der Freie Wähler/BfW/LG-Kreistagsfraktion zu deren Wiederbelebung ist Ende 2021 in einer knappen Abstimmung mit der Begründung abgelehnt worden, dass man die Ergebnisse der Studien abwarten wolle. Doch nun liegen sie vor und wurden am Montag im Strukturwandelausschuss präsentiert. Für die Freien Wähler und weitere Befürworter eines verstärkten Bahnverkehrs im Burgenlandkreis bedeuten sie aber einen Rückschlag - vor allem, was den Personenverkehr anbelangt. Dieser war auf der Strecke von Zeitz ins thüringische Altenburg 2002 eingestellt worden und es könnte auch dabei bleiben.

„Erwartbare“ Ergebnisse

Denn bei der Studie „ist das Erwartbare herausgekommen“, wie der SPD-Fraktionschef Rüdiger Erben sagte. Die berechnete Kosten-Nutzen-Effizienz sei zu gering, als dass sich die Wiederaufnahme des Personenverkehrs lohnen würde, erklärte Rita Schröck die Studienergebnisse. Sie ist Handlungsfeldmanagerin für Mobilität und Logistik bei der Metropolregion Mitteldeutschland, die unter anderem Studien bezüglich des Strukturwandels im mitteldeutschen Revier erstellt. Diese Rechnung geht jedoch davon aus, dass keine Verkehrswende eintritt. „Realistisch“ sei die Wiedereinführung hingegen, wenn die Verkehrswende erfolgt, „aber dann müsste der Busverkehr auf dieser Strecke reduziert und der Pkw-Verkehr unattraktiver gemacht werden“, so Rita Schröck.

Rund 19 Millionen Euro würde es kosten, wenn man die Strecke für den Personenverkehr reaktivieren möchte - zumindest nach dem Stand von 2016, der für die Berechnung herangezogen wurde. „Wir müssen aber davon ausgehen, dass die Kosten pro Jahr um circa zehn Prozent steigen“, erklärte sie, warum es inzwischen um einiges teurer sein dürfte.

Strecke genießt nicht „oberste Priorität“

Größere Hoffnung besteht indes für den Güterverkehr. Laut Rita Schröck wird die Strecke aktuell „für drei bis vier Güterfahrten pro Woche genutzt“. Seitens der Infra Zeitz und der Mibrag bestünde aber Interesse, die Strecke für einen verstärkten Güterverkehr auszubauen. „Dafür müsste aber die Achslast erhöht werden“, was auch mit umfangreichen Brückenbauarbeiten einhergehen müsse, erklärte sie. Jedoch habe die Strecke weder für die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen noch für die Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalts „oberste Priorität“, weshalb auch dieser Ausbau noch fraglich ist. Der Landkreis könne es natürlich aus eigener Tasche zahlen, merkte sie an, doch bestehen dafür laut Landrat Götz Ulrich (CDU) keine finanziellen Spielräume.

„Zufrieden bin ich nicht und hätte mir natürlich mehr erhofft, aber nun haben wir wenigstens eine wissenschaftliche Basis“, resümierte Andreas Exler, Kreistags- und Zeitzer Stadtratsmitglied der Freien Wähler, gegenüber der MZ zu der Studie. „Wir werden unseren Antrag Mitte des Jahres trotzdem erneut einbringen“, ergänzte er und verwies auf weitere stillgelegte Linien wie die zwischen Zeitz über Teuchern nach Naumburg und einen Teilbereich der Finnebahn, die für eine Reaktivierung untersucht werden sollen. Mit der Finnebahn-Strecke, die im westlichen Burgenlandkreis rund 18 Kilometer von Laucha bis Lossa verläuft, befasste sich eine weitere Studie, deren Ergebnisse ebenfalls im Strukturwandelausschuss präsentiert wurden. Sie soll in einen Radweg umgewandelt werden. Mit Ausnahme eines kleinen Teilstücks vom Lauchaer Bahnhof zum Gewerbegebiet der Stadt ist sie bereits entwidmet.

Brücken als Knackpunkte

Die Studie bescheinigt der Umwandlung zum Radweg gute Chancen, doch „die Brücken sind noch die Knackpunkte“, so Götz Ulrich. Das betreffe vor allem die beiden unter Denkmalschutz stehenden Viadukte „Schnecktalbrücke“ und die „Zwölf-Apostel-Brücke“. Hierzu wolle man gemeinsam mit der Deutschen Bahn Brückengutachten erstellen und schauen, wie die Bauwerke für einen Radweg ertüchtigt werden können, kündigte Ralf Franke, Mitarbeiter im Wirtschaftsamt des Burgenlandkreises, an.

„Ich fahre auch gern Fahrrad und freue mich deshalb über jeden Radweg“, sagte Andreas Exler der MZ. Die bereits bestehende Streckeninfrastruktur für einen Radweg zu opfern, hält er aber nicht für die beste Lösung. Wenigstens solle das Teilstück innerhalb Lauchas erhalten bleiben und wieder für den Gütertransport genutzt werden, so der Wunsch der Freie Wähler/BfW/LG-Kreistagsfraktion.