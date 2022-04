Ein Kontra zur Kinderimpfung

Weißenfels/Zeitz - Ich kann die Bedenken einiger Eltern hinsichtlich der Anti-Corona-Impfung bei Kindern nachvollziehen. Freilich, das Impfen ist der bislang wirksamste Ansatz bei der Pandemiebekämpfung. Aber so sehr ich es schätze, dass die Pharmaindustrie in so kurzer Zeit Präparate gegen das tückische Virus anbieten konnte, so sehr habe ich Zweifel, dass mögliche Nebenwirkungen bei Kindern in der kurzen Entwicklungszeit ausreichend erforscht werden konnten.