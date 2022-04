Ehemaliger Landwirt aus Haynsburg gibt Erfahrungen an Gemeinde weiter

Haynsburg/MZ - Der Fundus an Erinnerungen bei Klaus Tuchscherer in Haynsburg ist riesig. Allein in seinem Arbeitszimmer finden sich unter anderem unzählige Fotos, Alben mit Briefmarken, Modellautos und vor allem Bücher. „Es wäre schade, wenn das alles verloren gehen würde. Deswegen möchte ich, dass die Menschen jetzt schon was davon haben“, meint der 75-Jährige.